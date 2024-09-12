「97蟹貨」重災區浪翠園　 業主睇淡後市398萬急沽　 呎價險守8千

市場憧憬減息將至，不過部分業主依然睇淡後市急沽單位。「97蟹貨」重災區深井浪翠園，一伙兩房單位最新以低價398萬元沽出，成交呎價僅8,040元，險守八千元關口。



晉誠地產海韻分行高級經理李德鴻表示，該單位為浪翠園四期11座高層D室，實用面積495平方呎，兩房間隔，享汀九、青馬、汲水門三橋海景。

據悉，原業主睇淡後市，最初以450萬貼市價放盤，惟市場客人傾向觀望或大幅壓價。直至近日因希望儘快沽出單位，最終願意讓步接受議價以398萬元成交，折合呎價8,040元。

低市價一成出售

圖片可見，單位保養得宜，裝修新淨企理。代理，指單位是次成交價較市價低出1成。

原業主於2011年4月以334萬購入單位，持貨13年， 帳面活力64萬元，單位升值近20%。