「97蟹貨」重災區浪翠園 業主睇淡後市398萬急沽 呎價險守8千
撰文：李明珠
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市場憧憬減息將至，不過部分業主依然睇淡後市急沽單位。「97蟹貨」重災區深井浪翠園，一伙兩房單位最新以低價398萬元沽出，成交呎價僅8,040元，險守八千元關口。
晉誠地產海韻分行高級經理李德鴻表示，該單位為浪翠園四期11座高層D室，實用面積495平方呎，兩房間隔，享汀九、青馬、汲水門三橋海景。
據悉，原業主睇淡後市，最初以450萬貼市價放盤，惟市場客人傾向觀望或大幅壓價。直至近日因希望儘快沽出單位，最終願意讓步接受議價以398萬元成交，折合呎價8,040元。
低市價一成出售
圖片可見，單位保養得宜，裝修新淨企理。代理，指單位是次成交價較市價低出1成。
原業主於2011年4月以334萬購入單位，持貨13年， 帳面活力64萬元，單位升值近20%。
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