啟德半新盤5年輸兩球　為子女搵好校網　廿四孝父母1100萬入市

二手市場疲弱，位於市區的啟德半新盤同樣要蝕讓離場。有廿四孝父母由打算為子女物色好校網，決定以1,100萬元買入啟德半新盤尚．珒溋。至於，原業主5年前一手買入，是次轉手帳面蝕讓逾兩球離場。



尚．珒溋三房1100萬蝕沽

利嘉閣地產首席聯席董事林麗芳表示，是次成交為啟德尚．珒溋1座低層H室，實用面積約544平方呎，屬三房間隔，望內園及車站廣場池景。原業主最初以1,250萬元叫價放盤，經雙方議價後以1,100萬元沽出，呎價約20,221元。

啟德尚．珒溋。

為子女物色好校網、看好啟德發展潛力

至於，新買家為外區換樓客，是次入市打算為子女物色好校網，最終因睇中屋苑簇新、單位間隔合用、周邊配套齊備，以及看好啟德發展潛力，即向業主洽購。

據知，原業主於2019年以約1,320.8萬元一手買入，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓220.8萬元，單位期內貶值16.7%。林麗芳補充，該屋苑現有約42個單位放盤，最低入場價由約640萬元起。