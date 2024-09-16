內地客7500萬蝕放西半山殷然天池屋　持貨8年恐實輸逾半億｜多圖

再有內地客以蝕讓價放售港島豪宅物業。據悉一伙由內地客持有西半山殷然極高層天池屋，最新叫價7,500萬元，較2016年買入價1.05億元，帳面已低約3,000萬元或約29%，



上述蝕讓價放售的豪宅單位為西半山殷然極高層三房戶，實用面積約1,647平方呎，設有私人天台及泳池。據區內代理透露，該單位最新推出市場放售，連車位叫價約7,500萬元，呎價約4.55萬元。

↓西半山殷然天池屋放盤相片↓

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2016年買入價1.05億

據了解，原業主為內地客，於2016年以1.05億元買入該單位，即帳面已貶值約3,000萬元。

8年前內地客豪繳近2500萬辣稅

惟值得留意，該名內地客當年買入價該豪宅時，繳付高達樓價23.5%的辣招稅款，涉及約2,467萬元。假若該單位以目前叫價沽出，估計實蝕金額將高達近5,500萬元。