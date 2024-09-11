裕泰興家族成員1700萬沽港島豪宅時和大廈　持貨12年帳面貶值28%

資深投資者沽售舖位物業。裕泰興家族成員羅守輝妻子梁婉玲新近以1,700萬元，沽出港島豪宅逾1,400平方呎的三房戶，持貨12年帳面貶值28.6%。



據資料顯示，是次成交為港島半山老牌豪宅時和大廈低層A室，實用面積1,456平方呎，屬三房套連多用途室間隔，單位新近以1,700萬元沽出，呎價11,676元。

參考同類成交單位為低層B室，實用面積相同，於2023年6月以2,500萬元沽出，呎價為17,532元。

港島半山老牌豪宅時和大廈。

原業主為資深投資者羅守輝妻子

至於，原業主為梁婉玲（Leung Yuen Ling Elina），為老牌家族裕泰興「太子爺」、尖東廣場有限公司執行董事羅守輝的妻子。於於2012年以2,380萬元買入，持貨至今12年，是次轉手帳面蝕讓680萬元，單位期內貶值28.6%。

圖為老牌家族裕泰興「太子爺」、尖東廣場有限公司執行董事羅守輝。(陳順禎攝)

羅守輝近年繼續減價沽售 曾1000萬蝕沽商廈單位

翻查過往資料，於2022年6月，裕泰興家族成員羅守輝妻子梁婉玲以公司名義持有的太子花園街舖位，以3,050萬元沽出，不足三年帳面升值500萬元或約20%。

另外，羅守輝本人近年亦繼續減價沽售物業，於今年7月以1,000萬元沽出灣仔摩理臣山道31號摩利臣商業大廈低層單位，持貨7年轉手單位貶值348萬元或近26%。