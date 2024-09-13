新盤戰報｜畢架山緹外連裝修大宅2.6億招標沽　創項目分層戶新高

新盤市場錄得大額成交。當中嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅緹外今日（13日）錄得月内第2宗成交，一伙連裝修分層大宅以2.6億元招標售出，呎價約57,055元，成交價創項目分層單位新高。



涉及的單位為第2座5樓A室，實用面積為4,557平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，為連裝修的分層大宅。單位最新以2.6億元連2個車位成交，折合呎價57,055元，是次成交價亦創項目分層單位新高。

發展商表示，項目於今年合共錄得20宗成交，套現約71.8億元。而項目至今累售25伙，總成交金額高達84億元，平均成交呎價約62,000元。

何文田ST.GEORGE’S MANSIONS沽1伙

另外，由信置（0083）牽頭發展的何文田加多利山ST.GEORGE’S MANSIONS，最新亦錄得一宗成交。單位為第2座16樓C單位，實用面積764平方呎，兩房間隔，成交價2,344.7萬元，折合呎價30,690元。

項目推售至今累售65伙，總套現金額逾63億元， 當中有5伙為特色戶，亦曾錄得9組大手客入市。