畢架山緹外四房大宅1.918億沽 9日内第3宗成交、吸金逾6.6億
撰文：李明珠
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新盤市場持續錄大額豪宅成交。嘉里（0683）旗下已屆現樓的畢架山龍駒道緹外今日（16日）以1.918億元招標售出一伙四房分層大宅，呎價43,227元。是次成交亦為項目繼上週售出2伙連裝修大宅後，9日內第3宗成交，共套現逾6.6億元。
成交記錄冊顯示，最新售出單位為第5座2樓A室，實用面積4,437平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔。單位最新以1.918億元連同2個車位招標沽出，折合呎價約43,227元。
發展商指，項目於9日來連續錄得3宗成交、套現逾6.6億元。而項目自2022年推出至今累售26伙，總成交額達86億元，平均成交呎價約6.1萬元。
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