長實黃竹坑站BLUE COAST II 涉558伙　主打兩至三房　擬10月開售

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期，今日（16日）正式命名為「BLUE COAST II 」，項目涉及558伙。項目戶型涵蓋兩房至四房，主打兩房及三房，大機會於10月內開售。



主打兩至三房 最快10月開售

長江實業營業部首席經理郭子威表示，項目由2座組成，共提供558伙，戶型涵蓋兩房至四房，主打兩房及三房。郭子威透露，項目的戶型將較上期更多元化，最快有機會於10月內開售。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目第一期Blue Coast推售至今累售571伙，佔全盤642伙約89%，共套現108億元。即平均每伙單位達1,900萬元，平均呎價約2.5萬元。

住宅細分第3B期、第3C期 合共1,200伙

黃竹坑港島南岸第三期為黃竹坑站上蓋最大發展項目，由長實及港鐵合作發展，分為第3B期Blue Coast及第3C期，分別提供642伙及558伙，合共1,200伙。至於第3A屬商場部分，完成後將交還港鐵。

長實執行董事趙國雄（中間）

2018年奪地 補地價129億、每呎8614元

事實上，長實早於2018年8月投得上述黃竹坑站港島南岸第3期，屬於整個黃竹坑站上蓋之中唯一擁有商場的部分，可建樓面達150萬平方呎，補地價金額高達129.71億元，每平方呎樓面補地價約8,614元，成為歷來最高補地價的鐵路項目。

長實執行董事趙國雄早於推出第3B期Blue Coast時透露，項目每平方呎成本價約2.8萬元。