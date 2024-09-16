周末新盤錄29宗　按周下跌45%　屯門NOVO LAND連沽7伙

市場觀望減息，一手交投淡靜。過去周末（14日、15日）新盤市場錄得29宗成交，較上周的53宗下跌45%。當中新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期沽出7伙單位，套現約2,923萬元。



屯門NOVO LAND第3B期於周末兩日沽出7伙單位，共套現2,923萬元。售出的單位包括5伙開放式及2伙兩房戶型，實用面積292至434平方呎，成交價366.5萬至537.3萬元，呎價12,551元至12,380元。

新地屯門兆康NOVOLAND 3B期。

藍田KOKO ROSSO周日連沽2伙

會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO於周日連沽2伙單位，套現1,920.1萬元。當中6座1樓F室為兩房連平台特色戶，實用面積460平方呎，連356平方呎的平台。單位成交價為1,046.3萬元，折合呎價22,746元。

另一伙為6座12樓B室，兩房間隔，實用面積468平方呎，最新以873.8萬元成交，折合呎價18,671元。

啟德海灣沽2伙

嘉華 (0173)、會德豐地產及中國海外 (0688) 合作發展的啟德海灣亦連沽2伙單位。其中第2A座11樓D室，屬兩房連儲物室間隔，實用面積534平方呎，成交價969.8萬元，折合呎價18,161元。據悉，買家為本地客，有意購入單位作換樓之用。

另一伙第2B座6樓C室，實用面積450平方呎， 屬兩房間隔，成交價828.3萬元，呎價18,407元。而新買家同為本地客，計劃購入單位作長綫收租。