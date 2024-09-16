BLUE COAST II 10月推　長實趙國雄：不囤積居奇、其他盤應該擔心

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期，今日（16日）正式命名為「BLUE COAST II 」，項目涉及558伙。項目戶型涵蓋兩房至四房，主打兩房及三房，大機會於10月內開售。



預告貼市價賣樓 不會囤積居奇

長實執行董事趙國雄表示，近期市場氣氛仍然觀望，正待議息結果，他預計減息可能性高。不過強調項目並不是因減息而推盤，只係認為現時市況合適，及項目的籌備工序已經準備就緒。

定價方面，他透露將會繼續秉持貼市價賣樓的做法，因應市況而推出買家接受到及受歡迎的價錢，不會囤積居奇。若市場反應熱烈，不排除有提價的空間，但可以肯定幅度一定不大。

長實執行董事趙國雄（中間）

不擔心市場競爭激烈 趙國雄：其他盤應該更加擔心

對於近期有眾多新盤推出，趙國雄表示並不會擔心市場競爭激烈，因為買家們都非常聰明，會自行對比優劣作出選擇。而項目第一期成績亮眼，因此對是次的銷情亦充滿信心，更直言「其他盤應該（對我們）更加擔心」。

樓市走勢方面，他預計落實減息將對樓市帶來正面影響。不過由於市場供應多，預計樓價走勢應該穩定或持平，下跌的機會或幅度不大。

長實執行董事趙國雄（左）

回應#LYOS追差價 趙國雄：若買家抱投機心態 需自行負擔責任

被問到會否擔心集團早前就新盤洪水橋#LYOS追差價而影響銷情，趙國雄認為不會有影響。因為雖然樓花期至入伙有一定時間，但買家是清楚單位價錢才會入市。

如果期間遇到問題歡迎買家與他們「坐低傾傾」，若上會有困難集團亦會提供協助。但趙國雄強調，若買家是抱著投機的心態，集團就會根據合約精神處理，買家需自行負擔責任。