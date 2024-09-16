趁減息在即入市 首置客695萬買泓景臺兩房 上手5年帳蝕55萬
撰文：黃祐樺
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市場預料美國減息在即，有首置客趁機入市，新近擲695萬元買西九四小龍之一的長沙灣泓景臺兩房，呎價14,126元。上手業主持貨5年轉手，帳蝕55萬元離場。
首置客趁減息在即入市 695萬買泓景臺兩房
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，是次成交為泓景臺1座高層D室，實用面積約492平方呎，屬兩房間隔。單位以約730萬元叫價放盤，新近以695萬元沽出，呎價約14,126元。換言之，單位放盤1個月減價35萬元後易手。
至於，新買家為首置客，因鍾情單位位於高層，故睇樓數次後拍板承接。
持貨5年轉手帳蝕55萬
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為764萬元，而恒生估價則為676萬元，即最新成交價於估價範圍內成交。
據知，原業主在2019年7月以約750萬元購入上述物業，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓約55萬元，單位期內貶值7.3%。
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