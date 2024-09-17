The YOHO Hub II第6座首批94伙　入場683.4萬　折實均價14338元

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 今日（17日）公佈第6座單位價單，新價單提供94伙，戶型涵蓋兩房至三房戶，入場費683.4萬元起，最低呎價13,008元起。該批單位折實平均呎價為14,338元，與今年4月推出的YOHO HUB II 第8座首批188伙，折實均價14,338元相同。



雷霆料減息投資者重整資產 首批「黃金機會無敵價」

新地副董事總經理雷霆形容，是次開價為「黃金機會無敵價」，因為減息即將落實，預計投資者及買家都會把握這個黃金機會重整資產配置，帶動市場交投。加上項目過往入伙租金表現理想，亦加強了買家的信心，相信有利項目銷情。

新地副董事總經理雷霆（左）、新地代理執行董事陳漢麟（右）

新價單原價加推 折實均價與4月份首批一模一樣

新地代理執行董事陳漢麟表示，新價單共提供94伙，戶型涵蓋兩房至三房，包括34伙兩房及60伙三房，實用面積462至905平方呎。價單定價808.8萬至1,534萬元，扣除最高折扣15.5%後，折實售價683.4萬至1,296.5萬元，呎價13,008至15,603元。

當中入場單位為6座3樓A室，實用面積462平方呎，兩房間隔，折實售價683.4萬元，呎價14,793元。陳漢麟表示，是次價單折實均價與首張價單一模一樣，屬原價加推。項目計劃於明日開放示範單位參觀，本周五起接受認購登記，最快下周開售。

The YOHO Hub II 第8座4月推188伙 折實均價14338元

資料顯示，The YOHO Hub II 於今年4月推出首張價單，全屬第8座，當時首批提供188伙，戶型涵蓋兩房至三房，折實均價14,338元，入場價為682.9萬元。項目第一期YOHO HUB I則於2021年12月推出，首批提供206伙，折實均價19,899元。

↓↓The Yoho Hub II 第8座30樓J室示範單位↓↓

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↓↓The Yoho Hub II 第8座30樓H室示範單位↓↓

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全盤提供939伙 最大一伙1035呎四房

The YOHO Hub II提供939伙，當中戶型涵蓋一至四房，實用面積336至1,035平方呎，其中一房佔94伙， 實用面積336至338平方呎；兩房佔375伙， 實用面積436至493平方呎；三房佔469伙， 實用面積520至905平方呎；四房佔1伙， 實用面積1,035平方呎。

項目由兩座組成，標準樓層9至10伙，設5座升降機。該盤面積最小為第8座標準樓層5至28樓E室，實用面積336平方呎，屬一房間隔。至於面積最大為第6座75樓A室 ，屬四房雙套、三浴室連工作間連洗手間間隔，實用面積均為1,035平方呎。