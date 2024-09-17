麻雀館大王家族成員再入市　逾1900萬掃四伙何文田譽林開放式

「麻將館大王」石鑑輝家族成員再度入市。據資料顯示，石鑑輝長子石炳祥早前以逾1,900萬元買入何文田譽林四伙開放式單位。



據資料指，上述四伙單位為永義（1218）旗下譽林中層4伙上下相連D室，實用面積同屬260平方呎，屬開放式間隔，成交價由478.7萬至516萬元，涉資1,981.9萬元。買家以石炳祥（SHEK PING CHEUNG DANIEL）作登記，與「麻雀館大王」石鑑輝兒子名字相同，料屬同一人。

而石炳祥去年亦斥資1,634.4萬元買入譽林一伙高層B室，實用面積754平方呎，屬三房間隔，呎價21,676元，由於屬未撤辣前入市，當時繳付約樓價7.5%印花稅，涉及稅款122.6萬元。

何文田譽林。

2023年三月份1700萬買九龍塘雋睿

事實上，石炳祥向來鍾情物業投資，近年亦頻頻入市。2023年三月擲逾1,700萬元買入永義（1218）旗下現樓九龍塘雋睿一伙實用面積約620平方呎的三房單位，呎價約27,471元，同樣屬未撤辣前入市，當時繳付約樓價15%價印花稅，涉及稅款約255.5萬元。