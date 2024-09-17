元朗原築三房530萬沽　呎價險守8千　業主買入1年即蝕120萬走

樓市前景未明，部分業主買入單位短時間内蝕讓沽貨離場。元朗原築一伙三房單位最新以530萬元沽出，呎價約8,141元，險守8千元關口。原業主持貨僅1年轉手帳面蝕讓120萬元，單位貶值近2成。



美聯物業高級分區營業經理徐君寶表示，該單位為元朗原築1座低層C室，實用面積651平方呎，屬三房套間隔。原業主早前叫價560萬元放售單位，放盤不久後即獲區內換樓客洽購，最終議價30萬元以530萬元成交，折合呎價約8,141元。

持貨僅1年帳蝕120萬

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交於今年6月促成，單位為5座5樓F室，面積同為651平方呎，成交價555萬元，與是次單位造價相差約5%。

原業主於2023年以650萬元購入單位，持貨約1年，帳面虧損120萬元，單位期内貶18%。