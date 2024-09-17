銅鑼灣希雲大廈不會進行第二次強拍　金朝陽：各方回復強拍前狀態

金朝陽集團（0878）併購17年的銅鑼灣希雲大廈，4月17日進行強拍程序，底價為24.25億元。不過當時金朝陽集團沒有派代表到場競投，最終項目沒有獲買家出價，物業遭收回，「流拍」收場，成為本港第四次強拍流拍個案。



金朝陽日前公告交代銅鑼灣希雲大廈強拍最新進展。金朝陽指，上訴法庭已於9月2日公布駁回其上訴的判決，並裁定出售命令的3個月有效期，只能再延長3個月一次，因此出售命令的有效性於8月29日之後，不再具有任何法律效力。而該集團經過諮詢其專業顧問後，將不會提出上訴，即項目不會再舉行第二次拍賣。

此後，土地審裁處通知根據出售命令委任的受託人，並就受託人單方面申請進一步延長出售命令的期限，以進行第二次拍賣作出回覆，表示不會批准延期。受託人其後通知該集團，其會按照強拍條例第7（3）條的規定，在土地註冊處撤銷出售命令的登記，因此將不會進行第二次拍賣。

金朝陽指，各方將回復至作出強制出售申請前的狀態，即如從未作出出售命令。而據該集團董事所深知、盡悉及確信，不收購或出售希雲大廈的不分割份數，不會對其產生直接財務影響。

金朝陽集團併購17年的銅鑼灣希雲大廈，最終無人承價、流拍收場。（柳英傑攝）

土地審裁處早前延長拍賣3個月 惟強拍底價不變

據土地審裁處顯示， 銅鑼灣希雲大廈拍賣早前獲延長3個月至今年8月29日，但拍賣底價未有按發展商要求下調，即維持於24.25億元。

重建後市值僅21億、低於強拍底價24.25億

事實上，金朝陽集團早前已發公告表示，集團經審慎考慮香港現時之經濟狀況及房地產市場，尤其是房地產價值可能繼續向下調整後，最終決定不在拍賣中作出投標。又指根據威格斯編製之估值報告，於2024年2月29日，該地段（即整幢希雲大廈）於重建後之市值為約21億元，其乃低於底價24.25億元。

金朝陽集團早於2019年申請強拍，當時集團持有80.04%業權，而直至強拍審訊時持有業權增至84.04%，仍有約19伙物業未能收購。