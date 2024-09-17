觀塘舖被加租結業　「紅茶冰室」轉攻九龍灣　承租大渣哥茶記舊址

在8月份，網傳位於觀塘的港式茶餐廳「紅茶冰室」，租金由每月約56.3萬元，被業主舖王鄧成波家族加租至60萬元，因而最終決定不續租。據了解，「紅茶冰室」最新轉攻九龍灣，新近承租前大渣哥茶記的舖位，惟暫時未知實際租金水平。



最新由「紅茶冰室」租用的舖位為九龍灣常悅道21號EastMark地下G01至01舖。據悉，該商廈外牆已經貼上新廣告，顯示「紅茶冰室」即將進駐。

「紅茶冰室」進駐九龍灣常悅道21號EastMark地下G01至01舖，舖位舊租戶為大渣哥茶記。（網上資料）

大渣哥茶記早前曾欠租130萬

該舖位近由大渣哥茶記租用，不過該食肆在2024年5月底結業，而在今年3月份該店舖就被揭已經欠租5個月，涉及金額高達約130萬元，因此也被業主在門外張貼欠租封舖告示。

「紅茶冰室」觀塘舖被加租、選擇結業離場

至於轉攻九龍灣的「紅茶冰室」，早前原租用觀塘駿業街中海日升中心地下的分店，面積約8,340平方呎。不過紅茶冰室被業主鄧成波家族加租，新租金上升至60萬元，較舊租約56.3萬元，上升6.5%，最終選擇結業。

「紅茶冰室」進駐九龍灣常悅道21號EastMark地下G01至01舖，舖位舊租戶為大渣哥茶記。（高仲明攝）