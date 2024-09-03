旺角花園街巨舖1.25億沽　分拆六間舖、每月收租共63萬

零售市道氣氛淡靜，老牌家族低價放售核心區大型地舖。旺角花園街華園閣地下巨舖，面積約2,996平方呎，連部分外牆廣告位，市傳最新以1.25億元連租約沽出。該巨舖目前已分間開6個舖位，並獲4間食肆承租，連同廣告位每月合共收租62.46萬元，料新買家可享約6厘租金回報。



市場消息指，上述舖位位處旺角花園街18至24號華園閣地下，建築面積2,996平方呎，目前已分間開6個舖位，並設有外牆廣告位。全舖最初叫價2億元連租約放售，其後一度下調至1.52億元，最終於近日獲投資者以1.25億元承接，累減7,500萬元或38%，折合呎價約41,722元。

全部舖位每月共收租63萬、回報高達6厘

目前所有舖位均有租客，分別由4間食肆租用。當中唐記包點以月租11.5萬元承租，2號舖為三不賣，月租10.5萬元，3號舖為日船章魚小丸子，月租8.8萬元；而深鴻燻鵝冰室則以31.3萬元租用4至6號舖。連同月租3,630元的外牆廣告位，整批舖位每月合共收租62.46萬元，按最新成交價計算，租金回報高達6厘。

旺角花園街18至24號華園閣地下一籃子舖位以1.25億元沽出。

老牌建築商25年前5400萬買入

盛匯基金創辦人李根興表示，舖位位於煙廠街及登打士街之間，人流旺，為旺角最核心的位置。待市況回復較正常時，這個位置每間舖估計可賣出2,500萬至4,000萬元，即全數可套現近2億元。

據悉，物業由老牌建築商所持有，其早於1999年2月以5,400萬元買入上述巨舖，持貨25年轉售帳面獲利7,100萬元，期内升值1.3倍。