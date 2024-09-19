美國減息｜嘉華温偉明︰料P短期再度下調　樓市湧現「供平過租」

美國聯儲局宣布減息0.5厘，更預期年底前有機會累積減幅達1厘。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，香港銀行即時跟隨，滙豐銀行率先公布下調香港最優惠利率（P）由5.875厘下調至5.625厘，調整0.25厘。並且香港銀行一個月同業拆息（HIBOR）已由2023年11月高位約5.66%，至今大幅回落至最新約3.61%，降幅超過2%，故料短期內P再度下調。



減息後樓市供平過租樓價有望回升

温偉明料，減息周期將正面刺激物業市場。可減輕準買家及供樓人士負擔，並使「供平過租」情況加快湧現，吸引更多租客轉租為買，刺激樓市交投。

此外，料投資者亦會將資金轉移至較高回報地方，包括物業市場，相信減息後率先會帶動住宅一二手交投量，而樓價亦會趨向穩定，長遠有望回升。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，減息將減輕準買家及供樓人士負擔，使「供平過租」情況加快湧現，吸引更多租客轉租為買，樓價長遠有望回升。（資料圖片）

大批準買家偷步入市啟德海灣料加推

他續指，嘉華集團牽頭由三大發展商合資的啟德海灣，於九月份暫累積售出41伙，套現約2.6億元。不少用家及投資者已在減息前「偷步入市」，減息落實後，相信會加快準買家的入市步伐，故項目部署因應市場需求，將加推單位應市。