美國減息｜宏安程德韻：可刺激用家入市　第4季推英皇道新盤250伙

美國聯儲局議息後宣布減息0.5厘，屬逾4年來首次減息。宏安地產執行董事程德韻表示，隨著進入減息周期，借貸成本會逐步降低，有助刺激早前觀望的用家入市，激活交投量。另外，她指，專才及學生已令租務市場旺盛，租務回報理想，現再加上減息有利投資者降低資金成本，相信本地甚或外地投資者將佔住宅市場更多份額。



宏安地產執行董事程德韻（中間）

部署第四季推港島英皇道項目 提供約250伙

至於集團銷售部署，程德韻續指，集團會一如既往繼續按部就班，將優質項目適時推出市場，以人性化產品設計及緊貼市場定價吸引買家，希望做到貨如輪轉。

有見及此，集團銳意在今年第四季推出位於港島英皇道項目，提供約250伙適合用家及投資者的全新供應，目前亦現正準備銷售工作。