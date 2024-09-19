美國減息｜BLUE COASTII主打兩房　長實郭子威：全球掀起減息週期

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II 」今日（19日）公布戶型分佈。項目提供558伙單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積443平方呎至1,267平方呎，當中兩房為主打，佔全部單位約50%。



長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目提供558伙單位，均位處第3座及第5座，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積443平方呎至1,267平方呎。

當中兩房設有279伙，實用面積443至509平方呎；三房設217伙，實用面積718至802平方呎；四房設62伙，實用面積1,181至1,267平方呎。

黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II 」提供558伙。

長實郭子威：減息影響力雖不及撤辣 但料全球將掀起減息週期

長江實業營業部首席經理郭子威表示，今日美國落實減息，並表示將於明年底累積減息2%，為市場帶來了利好消息，因此將提速推售項目。郭認為，是次減息帶來的影響力雖然不及年初宣布撤辣後大，但因全球將掀起減息週期，以長遠計樓市將進入新升浪。

另外，息口的轉變亦將帶動國家貨幣政策逆轉，推動整體經濟，所以香港背靠祖國亦會受惠，預計香港明年經濟增長4至5%，同時對樓市有幫助。

長實郭子威：減息影響力雖不及撤辣，但料全球將掀起減息週期