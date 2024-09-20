九龍城啟德道項目現場收1份標書　長實確認入標、近年逾200億投地

減息後首幅地皮截標，市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目今日（20日）中午截標，項目地盤面積約57,124平方呎，可發展的總樓面面積上限為514,121平方呎，預計可提供約810伙。



市場預計，該項目估值約18.5億至24.68億元，每呎樓面地價約3,600至4,800元。據現場所見，僅接獲1份標書。長實（1113）回覆《香港01》表示，已就九龍城啟德道/沙浦道發展項目遞交標書。



長實近年四度中標官地、市建局項目 涉資逾204億

翻查資料，長實近年為較積極投地的發展商，如在2022年一年內四度中標，包括兩幅住宅官地、兩項市建局項目。包括在2022年12月以87億元奪得鄰近港鐵宋皇臺站的啟德第2A區4號、5（B）號及10號地盤，每呎樓面地價僅約6,138元。同年10月份以46.01億元投得屯門青山公路—大欖段地皮，每呎樓面地價約3,522元。

市建局項目方面，長實在2022年亦中標兩個項目，包括該年3月份以59.96億元，奪得土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目，每呎樓面地價約11,382元，惟相關數字未計及分紅因素。同年12月則以以11.61億元奪得西營盤皇后大道西／賢居里項目，每呎樓面地價約9,554元。

長實代表到現場遞交標書。

華坊梁沛泓：估計發展商出價仍然保守

華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓表示，土瓜灣和啟德一帶為住宅新供應的重區，其中包括市建本身的衙前圍道 / 賈炳達道項目，地下停車庫也會大大增加發展商的成本，估計發展商出價仍然保守，預測中標價由18.5億至19億元，樓面呎價約為3,600至3,700元。

美聯林子彬：建社區設施、停車場及地下廣場等增加發展成本

美聯測量師行董事林子彬指出，項目規模較大，並鄰近啟德區及位處名校網，附近配套漸見成熟。惟地皮需興建社區設施、停車場及地下廣場等，將增加其發展成本，故發展商出價亦會考慮相關成本，地皮估值約24.68億元，以樓面地價約4,800元。

值得留意，美國減息週期已啟動，料將對本港樓市帶來正面影響，而地價可分期付款亦有助現金流安排，料有一定幫助。

九龍城啟德道／沙浦道。

總樓面51萬呎、涉810伙

項目於2019年2月開展，並於2020年9月29日獲行政長官會同行政會議核准。項目地盤面積約57,124平方呎，可發展的總樓面面積上限為514,121平方呎，預計可提供約810個住宅單位；市建局將撥出超過5,382平方呎的淨作業樓面面積,用作興建一所社區幼兒中心。

項目是連接九龍城舊區與啟德新發展區的重要節點,市建局將重新規劃及重整道路網路和城市肌理，以興建一個面積約10,764平方呎的地下廣場,當中設有零售店舖，並連接一條由政府負責興建的行人隧道至啟德新發展區未來的地下購物街。項目亦會興建一個地庫停車場,提供約300個公眾停車位。

此外，地下廣場的地面空間亦將結合毗鄰市建局另一個已獲核准的衙前圍道／賈炳達道發展項目（KC-017）的部份範圍，構建成為結合休憩空間及商業設施的門戶廣場。