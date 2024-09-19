UPPER CENTRAL首張價單30伙　入場開放式399萬起、創區内11年新低

減息後即日再有新樓盤推出開價。內房禹洲集團（1628）旗下原作服務式住宅的西半山堅道48號UPPER CENTRAL，今日（19日）突擊公佈首張價單。首批提供30伙單位，戶型涵蓋開放式至兩房，折實平均呎價約26,251元。



當中入場價由398.8萬元起，折實呎價23,004至30,436元。值得留意的是，是次項目創一手例自2013年生效以來，同區新盤首批入場售價新低。



入場費399萬起 創區内11年新低

首批價單提供30伙，實用面積155至388平方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，戶型分佈包括17伙開放式、12伙一房及1伙兩房單位。

單位售價由453.2萬至1,341.9萬元，呎價27,138元至34,585元，扣除12%折扣後，折實價由398.8萬至1,180.9萬元，折實呎價23,004至30,436元。

當中入場單位為12樓B室，實用面積167平方呎，開放式間隔，折實價398.8萬元，折合呎價23,886元。

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首批入場價創區内新盤2013年起新低

參考同區近年新盤，Canehill 於2021年12月推出，首批提供50伙價單，折實平均呎價約28,780元，當中入場開放式折實價為542.3萬元。

而半山捌號則於2020年5月推出，首批30伙，折實均價約29,820元，入場開放式488.8萬元起。另外，The Richmond於2020年1月推出首批30伙單位，折實平均呎價29,998元，入場價為598.8萬元起。

值得留意的是，是次項目的首批入場價創區内新盤2013年起新低。