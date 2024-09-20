投資客棄定存 383萬入市淘大花園兩房收租 業主勁蝕4成離場
撰文：李明珠
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老牌屋苑再錄大幅蝕讓個案。九龍灣淘大花園本月暫錄4宗成交，當中一伙兩房單位最新以383萬元沽出，呎價約11,894元。雖然成交呎價屬市價水平，但原業主於6年前買入單位，現轉售帳面虧損215萬元離場，單位大幅貶值近4成。
香港置業營業經理胡國安表示，該單位為淘大花園O座低層03室，實用面積322平方呎，屬兩房間隔，座向西南，望內園景。
原業主於1個月前叫價以420萬元放盤，已較買入價蝕讓約178萬元，成功吸引外區客洽詢。據悉，新買家為投資客，見定期存款大機會減低利息回報，決定轉投物業市埸以獲取更高回報。最終睇樓數次後議價以383萬元承接，折合呎價約11,894元。
↓↓淘大花園O座低層03室↓↓
持貨6年單位貶值近4成
代理指，是次成交符合市價水平。屋苑近期平均成交呎價為11,287元，與是次單位相差約5%。
原業主於2018年8月以約598萬元購入單位，持貨6年轉手帳面蝕讓215萬元，期内大幅貶值約36%。
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