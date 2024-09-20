美國減息｜利嘉閣廖偉強：準買家宜趁低吸納　惟全年樓價仍挫8%

美國聯儲局議息後宣布大幅減息0.5厘，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，滙豐及中銀跟隨下調最優惠利率（P）0.25厘，為近年本港銀行持續加息及息口高企後，首度迎來減息，對本地樓市有一定支持作用，後市有望出現轉機。



港隨美減息0.25厘 準買家趁低吸納

廖偉強表示，美國減息幅度符合較多的預期，並展望年內尚有0.5厘下調空間。更大的刺激是，香港銀行隨即下調0.25厘，令市場頗有驚喜，對刺激樓市有莫大幫助，相信減息可帶動部分資金轉流實物資產市場。

此外，樓價已由歷史高位累跌近3成，而租金回報十分吸引，目前正是準買家趁低吸納的理想時機。

廖偉強表示，香港銀行跟隨美聯儲下調0.25厘，對刺激樓市有莫大幫助，目前正是準買家趁低吸納的理想時機。（資料圖片）

息口下調刺激一、二手交投 惟樓價看跌8%

展望後市，他表示，隨著息口下調，實際供樓負擔將得以減輕，加上特首下月中旬發表《施政報告》，料續有刺激本港經濟的方案出台，可望進一步鞏固市民入市置業的信心。他料在減息效應下，十月份二手私宅交投可望在之前的低基數下大幅反彈3成或以上，而一手私宅按月買賣料重越千宗水平。

至於樓價走勢方面，廖偉強指，因應新盤仍有一定存量，發展商料持續貼市價開盤，樓價短期變化料不大，維持全年樓價看跌8%左右。

展望後市，廖偉強表示，隨著息口下調，實際供樓負擔將得以減輕，可望吸引更多準買家入市。（發展商提供）