東立地產陳玉成：第2次減息後樓市將轉為「正利差」　料明年轉升

東立地產旗下壽臣山豪宅項目「南天第ANSALDO」今日（24日）開放2號洋房予傳媒參觀，即日起正式接受預約參觀。東立地產有限公司地產部總監陳玉成表示，減息對整體市場有很大刺激作用，預計今年年尾樓市可見底，明年將有可觀的升勢。



東立地產地產部總監陳玉成表示，項目早前開放3號洋房的預約參觀後，市場反應良好，不少城中富豪有親臨參觀，目前有數組大手客正有意洽談。項目2號洋房亦從即日起正式接受預約參觀。

東立地產地產部總監陳玉成。

南天第為3幢3層高住宅連停車庫之獨立別墅，每幢實用面積4,004至5,132平方呎。（代理相片）

因減息預計今年年尾樓市見底、明年轉升

對於美國上周公佈減息，他認為對整體市場有很大刺激作用，不少新盤已部署推出，料一手市場勢將百花齊放。過去香港3至4年，息口一直高企，香港樓市都保持「負利差」，同時樓價都持續下跌。 但現在開始進入減息周期後，樓市相信將會好快有明顯逆轉趨勢。因此預計在今年12月第2次減息後，香港樓市將由「負利差」轉為「正利差」, 今年年尾樓市可見底，2025年將有可觀升勢。

山頂南區租金上升

豪宅市場方面，項目座落之山頂南區於撤辣後租金全面向上，當中月租10萬元以上的租務成交，由第一季共錄58宗升至第二季共78宗，按季升幅 35%；而第一季逾10萬元以上租務成交金額達981萬元，至 第二季共1,416 萬元，升幅44%。反映山頂南區租務市場成交急升，相信由於政府全面撤辣，加上推行的投資移民及吸引專才計劃有關，支持超級豪宅的租金持續爆升。

南天第。

集團看好後市、看高超級豪宅潛力

另外，比較二月撤辣前後 6 個月一億元以上豪宅成交，由撤辣前6個月的28宗，上升至撤辣後6個月的69宗，升幅近3倍，可見供應稀缺的超級豪宅，未來成交急升可期。集團看好後市，相信在減息帶動下，無論海外或本地富豪將會在市場上物色優質資產作長線投資，相信對下半年樓市特別是超級豪宅會是非常大的助力，超級豪宅潛力將看高一線。