紀惠集團6.6億放售信德中心　湯文亮：已經賺好多錢、不能太苛求

本地老牌財團紀惠集團在減息後，趁勢放售旗下上環信德中心西翼商廈物業，叫價高達約6.63億元。紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮今日（24日）在社交平台上回應放售事宜，表示物業早於2004年買入，若果現時以約6.6億元賣出物業，「已經賺好多錢，不能太苛求」。



2004年買入價1.1億 當年多人勸阻不要買香港樓

湯文亮今日在其社交平台上兩度回應事件，表示做生意「有買有賣」，若只買不賣，或者只賣不買，就不是做生意。又指今日所出售的樓層，雖然位於35樓，但仍然是該集團持有的最低樓層，又透露早於2004年以1.1億元買入。若今日以6.6億元賣出，「已經賺好多錢，不能太苛求」。

他又表示，今日有很多人向他查詢點解賣樓，或者告訴他不應該賣。惟他表示，當日買樓的時候，亦有很多人叫他不要買，指香港樓唔值錢，最後當然不再提。

紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮社交平台回覆旗下商廈放售事直。（湯文亮社交平台截圖）

「口臭」代理問是否被銀行Call Loan

其後在中午時段，湯文亮又在社交平台表示，不少代理問集團賣樓事宜，提及物業屬全層高層，無遮檔海景，是否確認有出售意向，同時「口臭」問及是否被銀行Call Loan。

湯文亮則表示，「做投資者難，做出名投資者仲難」，如果賣樓，就會被問是否頂唔順，是否被銀行call loan；如果不賣，就會被指囤積居奇，令到樓價上升，市民生活叫苦。

湯文亮：希望賣一個好價 其他業主不用賤價賣樓

湯文亮表示，其實賣樓目的是希望做一個好價，令到其他業主不用賤價賣樓，或者可以令樓價止跌回升。又指一買一賣，賺了5億元，收了20年租，賺夠了賣樓都可以，老闆都冇意見，點解冇人恭喜。

紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮社交平台回覆旗下商廈放售事直。（湯文亮社交平台截圖）

紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮。（資料圖片）

上述放售物業為上環信德中心西翼35樓連兩個車位。物業現時意向呎價約3萬元，即約6.63億元。該物業建築面積約22,111平方呎，以現狀連同現有租約出售。該物業在近20年來首次出售，物業為極罕有高層，坐享開揚維多利亞港海景。

紀惠集團或相關人士在2004年，以約1.1億元購入上述全層寫字樓，按現意向價相對其在20年前購入價高5.5億元或約5倍。

上環信德中心