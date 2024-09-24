粉嶺逸峯兩房555萬「平手價」轉售 業主持貨8年賺咗住｜多圖
撰文：李明珠
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樓市跌勢未止，部分業主單位樓價重回多年前買入價。粉嶺逸峯一伙兩房單位最新以555萬元沽出，呎價10,904元。原業主8年前買入，現以「平手價」轉售，帳面平手離場。
美聯物業分行聯席區域經理葉容生表示，該單位為粉嶺逸峯3座中層B室，實用面積約509平方呎，屬兩房連儲物室間隔。
原業主早前開價580萬元放盤，新買家有見息口回落，決定加快入市，最終議價25萬元以555萬元成交，折合呎價約10,904元。
↓↓粉嶺逸峯3座中層B室↓↓
8年前買入價同樣為555萬
資料顯示，屋苑近期平均二手成交呎價為10,444元，與是次單位呎價相若，反映屬市價成交。原業主於2016年同樣以555萬元購入單位，持貨8年，帳面平手離場。
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