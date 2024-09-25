壽臣山豪宅南天第2號洋房逾4000呎　Art Collector設計意念｜多圖

東立地產旗下壽臣山豪宅項目「南天第ANSALDO」開放2號洋房The Calliope予傳媒參觀，並正式接受預約參觀。發展商表示，該2號洋房以 「Art Collector」為設計意念，屬全港首個表達藝術生活方式的豪宅。



洋房面積逾4,000呎

是次2號洋房，實用面積4,004平方呎， 屬四房四套間隔，連1,795平方呎花園、877平方呎天台，以及1,127平方呎停車場，內置升降機。當中，項目1樓設有兩間睡房套房及家庭房，至於2樓則為屬主人套房及另一間睡房。

↓↓2號洋房The Calliope↓↓

以 「Art Collector」為設計意念

另外，House 2以 「Art Collector」為設計意念，是香港首個表達藝術生活方式的豪宅。該大宅的主人套房浴室及地面層洗手間，均選用了LIMBONSAI的Bonsai盆栽系列之水龍頭，系列以盆栽為靈感，以一反傳統的水龍頭造型，運用起伏有致的材質表現獨特雕塑感，調和流水的無窮動態及冰冷的金屬表面。

盆栽系列之水龍頭，系列以盆栽為靈感。（陳葦慈攝）

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