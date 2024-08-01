東立陳玉成：香港年内料不跟隨減息　中小型住宅樓價跌8至10%

東立地產旗下壽臣山豪宅項目「南天第ANSALDO」日前首度開放現樓洋房示範單位予傳媒參觀。發展商表示，因項目已接獲幾組大手客洽談，因此暫時部署會以與現有客人商討為主，下一步才開始考慮公開推售。另外，發展商總監陳玉成表示，預計今年香港未必會跟隨美國減息，中小型住宅樓價將於年底下跌8%至10%。



內地買家有意一次過大手購入 正洽談中

東立地產地產部總監陳玉成表示，項目自7月開始宣傳後，已接獲幾組大手客有意洽談一次過大手購入多間洋房，因此暫時部署只會與現時幾組客人商談為主，下一步才開始考慮公開推售。而有意洽談的客人以內地買家為主。

（代理相片）

明年初才跟隨美國減息、中小型住宅樓價料挫10%

對於市況，他認為現時樓市漸趨兩極化，中小型住宅由於供應大，比較受壓。而且預料香港將於2025年年初才會跟隨美國減息，中小型住宅樓價將於年底下跌8%至10%。而超級豪宅市場則由於中國經濟轉好、專才政策等利好因素而帶領上升。

過去兩三年新盤或成負資產

另外，他提到因樓價回調，過去兩、三年新盤有機會成為負資產，但基本上香港有大約50%以上的住宅已供款完結，餘下10%至20%的住宅只剩下3%至4%貸款，相信負資產會相對穩於此處，並不會有太大升幅。另據最新資料，目前全港負資產宗數高達約3.02萬宗。

↓↓南天第3號洋房↓↓

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南天第開放的單位為3號洋房，實用面積4,472平方呎，樓高3層，三房三套間隔，連2,203平方呎花園、20米露天泳池、877平方呎天台及1,172平方呎獨立入口之私人車庫。

項目僅提供3幢獨立洋房

「南天第 ANSALDO」共提供3幢樓高3層的獨立洋房，實用面積介乎 4,004 平方呎至 5,132平方呎，戶型涵蓋三房至四房，當中 1 號屋「The MUSE」面積最大，實用面積 5,132平方呎，每幢獨立洋房均附設約1,795平方呎至 2,794 平方呎花園、約 877 平方呎至 1,209 平方呎天台及約1,238平方呎至1,172 平方呎具備獨立入口之私人車庫，並特設私家升降機貫通全屋3層，每幢獨立洋房更分別擁有約15至20米長的私人泳池。