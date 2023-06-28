壽臣山豪宅南天第擬「賣殼」推售　設3幢獨立別墅、最大逾5000呎

東立地產旗下壽臣山道西11A號南天第（ANSALDO）推出放售。中原表示，獲發展商東立地產委託，與領域測量師行聯合代理上述豪宅洋房，項目接受以俗稱「賣殼」的公司股權轉讓形式進行交易。據了解，項目不設意向價，定價將參考同區同類物業，估計呎價超過「6位數」。



南天第位於壽臣山，屬本港傳統豪宅區一線地段，鄰近深水灣、淺水灣泳灘、大潭郊野公園、香港仔郊野公園、深灣遊艇俱樂部、香港高爾夫球會、香港鄉村俱樂部及海洋公園。

項目為3幢3層高住宅連停車庫之獨立別墅。洋房實用面積介乎4,004至5,132平方呎，內部設有升降機連通室內各層及直達車庫，戶型涵蓋3至4房的全套房設計。

2017年4.5億購入項目地皮 每呎地價4.5萬

三幢洋房更分別擁有約15至20米長的泳池；1,795至2,794平方呎的高私隱度獨立花園、877至1,209平方呎之天台，以及具備完全獨立入口之私人車庫。

翻查資料，東立地產為爪哇控股（0251）分拆出來的私人地產及投資集團。爪哇控股呂氏家族成員於2017年以4.5億元購入上述壽臣山道西11A號屋地，每呎樓面地價45,090元。

南天第示範屋接受預約參觀

中原高級資深營業董事何兆棠指，港島南區的獨立屋一手供應極稀缺，據香港物業報告2023，截至2022年年底，全港私人住宅物業總存量為125.67萬伙，洋房總存量為19,586伙，僅佔1.56%，而全港私人住宅物業2023年預測落成量為19,953伙，南區僅供89伙，佔約0.4%。南天第（ANSALDO）示範屋已開放予公眾預約參觀。