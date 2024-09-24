上車客347萬買河畔花園兩房自住　原業主9年帳面微蝕25萬

二手市場疲弱，沙田有上車客擲347萬元買入區內河畔花園兩房自住。上手業主持貨9年，轉手帳面蝕讓25萬元離場。



中原地產區域營業董事黎宗文表示，是次成交為沙田河畔花園A座中層02室，實用面積269平方呎，屬兩房間隔。

單位新近以378萬元叫價放盤，日前議價後以347萬元沽出，呎價12,900元。據了解，新買家為上車客，見單位價錢合理，間隔合用，即決定入市自住。

沙田上車屋苑河畔花園。

上手持貨9年轉手帳蝕25萬

參考同類成交單位為A座中層02室，實用面積相同，於2023年初以430萬元沽出。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為351萬元，而恒生估價則為320萬元。即最新成交價較估價範圍內成交。

至於，原業主則於2015年以372萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面蝕讓約25萬元，單位期內貶值約6.7%。