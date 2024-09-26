山東富豪擲5148萬買北角海璇II四房　2021年曾登胡潤百富榜

新地（0016）已屆現樓的北角海璇II 早前推出招標，該盤於8月27日以招標形式沽出一伙1,492平方呎單位連車位，成交價為5,147.9萬元，呎價約34,503元。值得留意，新買家為一名山東富豪，於2021年曾登上胡潤百富榜。



涉及單位為海璇II 第3座低層A室，實用面積為1,492平方呎，屬四房雙套連儲物室間隔連一個車位沽出。

與山東製衣公司董事長同名

翻查資料顯示，新買家為王桂波（WANG GUIBO），其英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。該買家與山東新郎希努爾股份有限公司董事長王桂波同名，料為同一人。

據公司網站顯示，山東新郎希努爾股份有限公司以服裝、家具經營製造為主，另有房地產開發及旅館業務，集團總資產為25億元人民幣，員工總數達8,600人。

另有資料指，王桂波於2021年亦登上胡潤中國百富榜的2,122位，當時身家達30億元人民幣。