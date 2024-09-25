第一滴血｜白石角Silicon Hill 開放式300萬連租約沽　2年貶值24%

美國減息成樓市逃生門，有投資者趁機沽貨離場。大埔白石角Silicon Hill 有開放式單位新近以300萬元連租約沽出， 持貨2年轉手帳蝕約97萬元或24.4%離場。



中原地產分行經理巫燕虹表示，是次成交為大埔白石角Silicon Hill 1座中層A3室，實用面積222平方呎，屬開放式間隔。單位原本用作投資收租，經雙方議價後新近以連租約300萬元沽出，呎價約13,514元。

大埔白石角Silicon Hill。

新買家買入單位收租 租金回報4.4厘

至於，新買家同屬投資者，因見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即決定買入單位收租，目前單位月租為1.1萬元，租金回報約4.4厘。

據知，原業主於2022年以397萬元買入單位，持貨至今約2年，現轉手帳面蝕讓約97萬元，單位期內貶值約24.4%。不過，由於單位曾用作投資收租用，料租金可抵銷部分蝕幅。