天瀧10月底推現樓、來季公佈價單 郭富城愛妻方媛：有意買大單位
撰文：黃祐樺 李煥好
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恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧，今日（25日）開放住客會所「Club Knightsbridge」予傳媒參觀。發展商表示，天瀧短時間獲批滿意紙，料10月內交樓。同時預告最快10月底至11月初推出現樓，第四季推首張價單。
最快10月底推出現樓 第四季推首張價單
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目短時間將獲批出滿意紙，預計10月內交樓，最快10月底至11月初推出現樓，並短時間內以現樓形式開放給預約人士參觀。
他又指出，將視乎美國減息步伐，今年第四季或明年首季推首張價單，同時視乎市況推出細單位。另四個天瀧示範單位將於兩至三星期完工，主要為連裝修大單位。
天瀧暫沽61伙、吸金26億元 第四季推九龍城南角道項目
天瀧暫沽61伙單位，套現資金26億元，平均呎價接近3.65萬元，折實成交價約2,600萬元至1.1億元。集團其他部署方面，最快今年第四季推九龍城南角道4至24號項目。
韓家輝：減息對樓市屬正面 料短時間內將迎來轉角位
他補充，美聯儲減息對樓市是正面方向，雖樓市由兩、三年前至今下跌3成，但相信短時間內將迎來轉角位。再加上內地出重招大力支持樓市及股市，料將出現「租貴於供」情況。另外，銀行下調存款利息，相信能吸引更多投資客入市。
方媛：心儀會所及海景宴會廳 有意買天瀧大單位
郭富城太太方媛亦有出席活動，她表示，會所裝修豪華，特別是會所設室內恆溫泳池，貼合其喜歡游泳所需，一年四季屆可帶小朋友游泳。她指，心儀會所設健身室及海景宴會廳，有意於天瀧購置大單位。
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