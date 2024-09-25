上水顯峯三房533.8萬沽　業主買入僅兩年、輕微蝕讓3%離場

樓市走勢未明，部分業主入市後短時間内沽貨離場。上水顯峯一伙三房單位新近以533.8萬元沽出，呎價10,570元。原業主2年前買入單位帳面蝕讓16.2萬元，蝕幅僅3%。



中原地產粉嶺中心分行經理蔡堅濤表示，該單位為中層C室，實用面積505平方呎，三房間隔。原業主叫價650萬元放盤，新買家為外區上車客，見單位價錢合理，日前議價後以533.8萬元承接，折合呎價10,570元。

買入2年貶值3%

代理指，屋苑本月暫錄約4宗二手成交，是次單位造價符合市價。原業主於2022年以550萬元購入單位，持貨僅2年轉手帳面蝕讓16.2萬元離場，單位輕微貶值3%。