買家「零議價」1410萬買馬鞍山翠擁華庭特色戶 貴市價兩成半
撰文：李明珠
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樓市淡靜，不過部分特色單位受買家追捧。馬鞍山翠擁華庭一伙複式單位最新以1,410萬元沽出，呎價12,612元，較近期市價高兩成半。原業主於2017年前買入單位帳面大賺672萬元離場。
世紀21奇豐物業高級分行經理蔡蓓表示，該單位為2座高層B室，實用面積1,118平方呎，三房兩廳間隔，採用複式設計，座向東南望園景。原業主放盤僅1個月，即獲買家「零議價」以1,410萬元承接，折合呎價12,612元。
罕有戶型高市價兩成半售出
代理指，由於單位為特色戶型，屬屋苑較罕有的盤源，因此成交價高於近期市價。資料顯示，屋苑近期平均成交呎價約10,071元，即是次單位呎價較其高出約25%。
原業主於2007年4月以738萬元購入單位，持貨逾17年，現轉售帳面獲利672萬元，單位升值91%。
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