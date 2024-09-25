買家「零議價」1410萬買馬鞍山翠擁華庭特色戶　貴市價兩成半

樓市淡靜，不過部分特色單位受買家追捧。馬鞍山翠擁華庭一伙複式單位最新以1,410萬元沽出，呎價12,612元，較近期市價高兩成半。原業主於2017年前買入單位帳面大賺672萬元離場。



世紀21奇豐物業高級分行經理蔡蓓表示，該單位為2座高層B室，實用面積1,118平方呎，三房兩廳間隔，採用複式設計，座向東南望園景。原業主放盤僅1個月，即獲買家「零議價」以1,410萬元承接，折合呎價12,612元。

罕有戶型高市價兩成半售出

代理指，由於單位為特色戶型，屬屋苑較罕有的盤源，因此成交價高於近期市價。資料顯示，屋苑近期平均成交呎價約10,071元，即是次單位呎價較其高出約25%。

原業主於2007年4月以738萬元購入單位，持貨逾17年，現轉售帳面獲利672萬元，單位升值91%。

馬鞍山翠擁華庭。（盧翊銘攝）