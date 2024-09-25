美聯：四大核心區吉舖急增154個　街舖空置率11.7%創3年半新高

美聯工商舖今日（25日）發表《2024年第三季街舖空置分布調查報告》 指出，四大核心區（銅鑼灣、尖沙咀、旺角、中環）合共錄得874間吉舖，較半年前的數字激增154間，而空置率則為11.7%，創三年半以來的新高。民生區方面，元朗區及上水區的街舖空置率持續上升，最新數字分別為10.2%及9.1%。



旺角吉舖急增72個

美聯旺舖首席營業董事江靜明指出，由於餐飲、服裝、建材及食品等行業的商戶都在近半年收縮其業務，令街舖空置惡化。截至今年第三季為止，四核心區街舖空置率為11.7%，創三年半以來新高，而吉舖數目則錄得874間，較第一季激增154間。

尖沙咀空置率15.4% 急升3個百分點

細分四大核心區，尖沙咀空置率最高，達15.4%，較首季增加3個百分點，涉及230個吉舖；而最多吉舖數量為旺角，涉及309個吉舖，較首季增加72個吉舖，上升2.1個百分點。

↓↓各區主要街道舖位空置率↓↓

民生區方面，今年第三季元朗區及上水區的空置率分別為10.2%及9.1%，較今年第一季增加3.1個及0.6個百分點。

他指出，是次統計涵蓋241條街道共10,907間街舖(四核心區佔7,455間；元朗佔2,607間；上水佔845間)，數據可反映出本港現時在「北店南下」及政府推出經濟刺激措施下的最新舖市表現。

核心區餐飲商戶較第一季減少56間、中餐館結業情況最嚴重

內地餐飲品牌紛紛來港插旗，出現「北店南下」的現象，導致不少品牌因不敵競爭而被淘汰。四核心區餐飲商戶數目在今年第三季錄2,001間，較第一季減少56間。當中，非中式餐館的結業情況最為嚴重，由609間跌至557間，減少52間；而中式餐館及飲品外賣店各減少了9間。

按區域劃分，四核心區中只有中環的餐廳數量有所增加，其餘三個核心地區均出現減少。其中，發幅最大的為旺角區，餐飲數量減少27間，降至704間；其次是尖沙咀區和銅鑼灣區，分別減少19間和11間。

本港人口結構及消費習慣轉變 民生消費行業續萎縮

江靜明又指，本地人口結構轉變以及市民北上消費熱潮未減，令本地民生消費行業維持疲弱，商戶開業取態趨向審慎。在四核心區，今年第三季水電/五金/建材及食品行業的商戶數目分別為708間及353間，較第一季分別減少20間及12間，為跌幅較大的民生消費行業。在民生區，元朗及上水的食品商戶數目在半年內亦分別下跌14間及8間。

而且，市民消費行為的改變令近半年與消閒相關的行業缺乏擴充意欲。今年第三季四核心區的寵物及水族相關租戶數目較第一季減少7間。在元朗區，與美容及寵物相關租戶數目在近半年減少10間。其中，理髮及美容相關的店舖數目在半年間分別減少5間及4間。

服裝舖較首季減少28間、化妝品反升

網購盛行令整體本港零售消費市道未見明朗，加上在消費降級的背景主導下，零售商戶放慢業務擴充，令商戶數目有所下跌。截至今年第三季為止，衣服/鞋履/皮具行業在四核心區的商舖總數都有所萎縮，合共錄得655間，較2024年首季減少28間。由於貴價服裝品牌因消費降級而退出市場，而廉價品牌則因網購盛行而轉戰網上銷售渠道，並選擇關閉實體店舖以節省租金。

不過，化妝品/個人護理行業在四核心區的商舖總數合共錄得117間，較2024年首季增加4間，相信是由於化妝品/個人護理產品屬於快速消費品類別，售價偏向大眾化，故仍吸引一定的客源。

非核心區短租商戶增 夾公仔店及散貨場逆市增加

在大部分行業都減少下，夾公仔店及散貨場的短租商戶卻於逆市增加。2024年第三季，元朗區的夾公仔店由去年同期的11間增加至15間，而上水區則由去年同期的無夾公仔店增至4間，兩區均按年增加4間。

另外，散貨場亦於元朗區擴充。2024年第三季，元朗區的散貨場有28間，半年內增加了8間，按年則增加10間。

空置率繼續在高位徘徊、舖租下跌5至10%

美聯工商舖行政總裁盧展豪指，因本港人口結構及市民消費習慣改變，預料主打本地消費的民生類行業將繼續受壓，假如行業未能作有效轉型以適應市場變化，預料行業將繼續面臨來自內地的競爭。展望未來半年，本港街舖的空置率仍然面臨挑戰，預計將繼續在高位徘徊。

舖租方面，盧預料核心區舖租將會下跌約一成，而民生區內舖租跌幅會較溫和，但全年仍會跌約5至10%。

美聯工商舖行政總裁盧展豪（左）

盧展豪：呼籲政府加強盛事活動、商戶保持獨特性

盧展豪呼籲，若要振興本港舖市，亦需要得到各方面支援。隨著部分港人多次前往深圳商場購物，新鮮感減退，預期部分市民會回港消費。他認為本港政府可加強盛事活動，參考啟德體育園的盛事活動營運模式，並擴展至全港。

另外，政府亦可乘勢而上打造大熊貓經濟圈，與海洋公園及社會各界舉辦多元化的「大熊貓經濟圈」活動，以吸引不同年齡界別的消費者。

其次，政府亦可爭取進一步將內地旅客離境免稅額調高、加碼過夜旅客優惠及增加更多商場供應。同時面臨各地競爭時，本港商戶應維持自身獨特性。