差估署：8月私樓租金指數報197.5點　按月上升1.13%　連升6個月

據差估署最新資料，2024年8月份私樓租金指數報197.5點，較7月的195.3點，按月上升約1.13%，連升6個月並創近5年新高。按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報201.8點，按月升1.2%；大型單位（D、E類）報151.6點，按月升0.26%。



C類單升幅最多

至於細分各類戶型，全線按月報升 。當中升幅最多為C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報168.4點，按月升1.69%；B類單位（431至752平方呎）報197.3點，按月升1.28%；A類單位（面積431平方呎或以下）報219點，按月升約1.25%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報155.5點，按月升約0.06%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報142.8點，按月升約0.35%。

2024年8月份私樓租金指數報197.5點，較7月的195.3點，按月上升約1.13%，連升6個月並創近5年新高。

料未來幾個月住宅租金保持平穩

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府「高才通」計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升8%左右，整體租金回報率提升至近3%。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩。