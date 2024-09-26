北角維港頌四房套4230萬沽　七年貶值近3成　蝕咗2伙太古城兩房

樓價下跌，部分貴價單位錄得大額蝕讓成交。北角維港頌一伙四房單位最新以4,230萬元沽出，呎價32,118元。原業主於7年前買入單位帳面大幅蝕讓1,521.4萬元離場，蝕幅高近3成。



中原地產首席分區營業董事林志達表示，該單位為7座高層B室，實用面積1,317平方呎，四房套房連工人套房間隔，附露台，享維港煙花海景。原業主早於2022年9月開始放售，當時叫價為5,900萬元，惟一直未獲承接。其後一直因應市況下調叫價，最終於近日減至以4,230萬元沽出，折合呎價32,118元。

↓↓維港頌7座高層B室↓↓

持貨7年勁蝕逾1500萬

代理指，新買家為用家，因應市場減息周期開始，認為現時是入市好時機，睇樓後鍾情單位享有煙花海景，遂決定拍板入市。

原業主則於2017年以5,751.4萬元購入單位，持貨7年，現轉手帳面需蝕讓1,521.4萬元，單位貶值26%。