北角維港頌四房套4230萬沽 七年貶值近3成 蝕咗2伙太古城兩房
撰文：李明珠
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樓價下跌，部分貴價單位錄得大額蝕讓成交。北角維港頌一伙四房單位最新以4,230萬元沽出，呎價32,118元。原業主於7年前買入單位帳面大幅蝕讓1,521.4萬元離場，蝕幅高近3成。
中原地產首席分區營業董事林志達表示，該單位為7座高層B室，實用面積1,317平方呎，四房套房連工人套房間隔，附露台，享維港煙花海景。原業主早於2022年9月開始放售，當時叫價為5,900萬元，惟一直未獲承接。其後一直因應市況下調叫價，最終於近日減至以4,230萬元沽出，折合呎價32,118元。
↓↓維港頌7座高層B室↓↓
持貨7年勁蝕逾1500萬
代理指，新買家為用家，因應市場減息周期開始，認為現時是入市好時機，睇樓後鍾情單位享有煙花海景，遂決定拍板入市。
原業主則於2017年以5,751.4萬元購入單位，持貨7年，現轉手帳面需蝕讓1,521.4萬元，單位貶值26%。
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