太古柴灣中巴車廠重建項目命名海德園　提供850伙　主打兩至三房

太古地產（1972）及中華汽車（0026）發展、位於柴灣中巴車廠重建住宅項目，今日（26日）命名為海德園THE HEADLAND RESIDENCES，涉及850伙，戶型涵蓋一房至四房，主打兩房及三房，另設特色大單位。據知，項目於2021年以逾45億元完成補地價，每呎補地價約6,542元。



三座住宅大樓組成 最大2900平方呎

海德園由三座住宅大樓組成，涉及850伙，涵蓋一房至四房，實用面積由400平方呎至2,900平方呎。當中，一房實用面積約400平方呎、佔72伙。

兩房實用面積約由500至600平方呎、佔479伙；三房實用面積約由750至1,100平方呎、佔259伙；四房實用面積約為1,400平方呎、佔38伙。另設兩伙特色戶，實用面積1,700至2,900平方呎。

太古地產住宅業務董事杜偉業。

海德園正進行上蓋工程 2025年獲批首張入伙紙

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，海德園會所Club Headland提供約30項設施，以及綠色草坪。另目前正進行上蓋工程，以及待批出預售同意書。項目將分期數落成，預計於2025年可獲批首張入伙紙。

太古地產（1972）及中華汽車（0026）發展、位於柴灣中巴車廠重建住宅項目「海德園THE HEADLAND RESIDENCES」。