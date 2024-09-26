黃竹坑BLUE COAST II擬下周上樓書　暫收3000查詢　六成為香港人

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II 」，今日（26日）預告最快下周上載樓書。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目自9月16日啟動至今，已接收3,000宗查詢，當中香港人佔六成，內地人佔三成，餘下一成為外國人。



長實郭子威：料明年樓市有好轉

差估署今日亦公布最新數據，長實營業部首席經理郭子威表示，相關數字有滯後故未能充分反映減息後市況，料明年樓市會有好轉。

為配合項目銷售，項目本周六、日連同十一黃金周假期將於深圳及廣州舉行10場推介會，目前3,000名額已滿。另亦成立30人專業團隊於售樓處解答樓盤資料，包括法律、銀行按揭安排等。