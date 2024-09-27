首8個月1200萬以上成交錄4811宗　中原：撤辣後公司客入市升穿1成

2024年2月底政府宣佈全面撤辣後，以公司名義購買物業的成本大幅降低，加上公司買家以轉讓股權方式轉售物業的印花稅率較低，而物業所涉及開支亦可作扣稅用途。因此在慳稅誘因下，吸引不少投資者以公司名義買樓。今年高價物業公司買家比例增幅最多。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年首八個月1,200萬元以上整體私人住宅公司買家比例錄10.4%，較2023年撤辣前升6.4個百分點。同期700萬元或以下及701萬至1,200萬元的比例同樣只有2.1%，僅升1.7及0.9個百分點。

截至8月份，2024年第三季二手私人住宅買賣登記宗數錄5,016宗，當中公司買家有256宗，已達第二季387宗的66%。第三季二手私人住宅交投顯著減少，但公司買家卻未有大幅收縮，所以推高公司買家比例升至5.1%，比第二季3.6%增加1.5個百分點。

1200萬元以上的比例升幅最大，急升至近兩成，今年第三季錄18.5%，較第二季12.3%增加6.2個百分點，與第一季4%相比，近兩季累積飆升14.5個百分點。

首八個月1,200萬高價物業公司客入市比例升至10.4%。

樓價1200萬以上一手私樓公司客連續兩季維持一成

一手方面，截至8月份，2024年第三季一手私人住宅買賣登記宗數錄1,980宗，當中公司買家有59宗，只有第二季的18%。第三季一手私人住宅公司買家的收縮速度較交投快，故拖累公司買家比例跌至3.0%，比第二季4.9%下調1.9%個百分點。

價值1,200萬元以上的一手私人住宅公司買家比例連續兩季維持一成水平，今年第三季錄10%，按季微跌0.3個百分點，仍較第一季撤辣前的5.7%顯著升4.3個百分點。第三季700萬元或以下及701至1,200萬元的比例分別錄1.4%及3.4%，按季減少1.3及增加0.6個百分點。

首八個月一、二手私樓公司客按年升2.7及2.3%

今年首八個月一手及二手私人住宅買賣合約登記分別錄11,395宗及22,007宗，當中公司買家有430宗及693宗，公司買家比例為3.8%及3.1%，較2023年的1.1%及0.8%，上升2.7及2.3個百分點。