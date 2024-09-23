減息後首個周末新盤成交29宗　按周跌10%　將軍澳海茵莊園連沽3伙

減息後首個周末，一手交投未見升勢。過去兩日（21、22日）新盤市場錄得26宗成交，較上周的29宗下跌10%。當中九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園於周末沽出3伙，套現1,271.3萬元。



將軍澳海茵莊園於周末累沽3伙開放式單位，套現1,271.3萬元。當中於周六的時候單日連沽2伙，售出的單位包括1座36樓A6室，實用面積215平方呎，成交價425.4萬元，呎價19,786元；另一伙為1座35樓A7室，實用面積215方呎，成交價424.5萬元，呎價19,744元。

據悉，其中一位買家為澳門客人，認為項目租金回報高，有見陸路通關之後來往香港澳門愈來愈方便，專程到港購入單位作投資用。

發展商表示，項目於年初迄今共累沽321伙，套現逾16.9億元。

啟德海灣周末沽2伙

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣，於周末連錄2宗成交，均為兩房戶型，共套現1,407.5萬元。當中2A座2樓F室，實用面積427平方呎，成交價714.5萬元，呎價16,733元。另一伙為2B座6樓G單位，實用面積432平方呎，成交價693萬元，呎價16,042元。

項目於9月份累積售出45伙，合共套現逾2.8億元。

啟德海灣

日出康城PARK SEASONS周日連沽2伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS亦持續銷售貨尾，於周日連錄2宗成交。最新售出的單位為2A座11樓G室及2A座15樓A室，實用面積325及448平方呎，屬一房及兩房間隔，成交價分別為466.4萬及648.7萬元，呎價14,351及14,480元。

發展商指，康城SEASONS系列由今年開售至今沽出831伙，套現逾52.2億元。