美國減息｜仲量聯行曾煥平：發展商排山倒海推盤　新盤或低開吸客

美國聯儲局議息後宣布減息0.5厘，屬逾4年來首次減息。仲量聯行香港主席曾煥平認為，雖對本港市場屬好消息，但息口只是影響樓市的其中一個因素，走勢尚受到其他經濟因素所左右，現時經濟仍然疲弱。



仲量聯行曾煥平：排山倒海推盤 發展商新盤訂價或低開吸客

同時，他認為，發展商將會趁減息的好消息，而排山倒海地推盤，競爭加劇下，新盤訂價會較保守、甚至要低開，以吸引買家，樓市壓力依然存在。因此，維持今年樓價會下跌的預期。

仲量聯行香港主席曾煥平。

高力李婉茵：維持今年樓價下跌最多一成預測

至於高力研究部主管李婉茵表示，由於目前整體樓市成交量偏低，一手貨尾單位仍有約2.1萬伙，減息對市場來說無疑是一項重要的利好因素，有助於提振整體經濟和樓市。

然而，減息所帶來的刺激效果，預計不會像今年二月底全面撤銷「辣招」後那樣明顯。當時撤招吸引了部分投資者重新入市，惟目前市況疲弱，成交量稀少，相信減息後可刺激成交量回升。因此，維持2024年樓價將下跌5至10%預測。

高力研究部主管李婉茵（左）

減息可提振消費者信心 料今年核心區主街整體租金增長一成

寫字樓市場方面，李婉茵則預測，寫字樓租金於2025年仍會下調約6%。因為雖然減息對市場有利，但寫字樓市場的復甦將受到持續高供應的限制，而2025年寫字樓供應預計接近350萬平方呎，市場消化能力仍需時間恢復。

對於零售物業，李婉茵表示，減息預計將提振消費者信心預計今年核心區主街整體租金將保持年初預測，增長約5%至10%。