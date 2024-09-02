馬鞍山泓碧連沽3伙洋房　涉資2.8億　上月撻訂減價幾百萬重售

新盤市場錄得大額成交。碧桂園（2007）牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山泓碧最新錄得3宗洋房成交，涉及金額逾2.8億元。值得留意的是，該3伙單位早於2022年售出予發展商關聯人士，其後於上月撻訂並重售。



成交記錄冊顯示，涉及的單位為7號屋、10號屋和15號屋，均屬四房間隔，實用面積為3,419、3,350及3,792平方呎，全部附連私家泳池、花園和天台等。3伙單位於上月31日分別以1.002億元、9,000萬及9,000萬元沽出，折合呎價23,734元至29,307元。合共套現逾2.8億元。

於同日撻訂並減價重售

值得留意的是，3伙單位早於2022年售出予發展商關聯人士，當中7號屋及15號屋當時以1.03億元及9,450萬元成交，其後於上月31日同日撻訂並重售，最新成交價較當時低出2.7%至4.8%。

馬鞍山泓碧。

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