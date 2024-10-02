十一黃金周｜新城市廣場派4000萬禮券谷生意　Bakehouse下季進駐

十一國慶黃金周配合「熊貓經濟」加持，消費市道持續升溫。沙田新城市廣場於十一國慶期間特別推出連串國慶黃金周優惠，除聯乘場內約50個品牌、提供逾100項國慶假期購物優惠，更推出10.1黃金周「秋日購物賞」大派逾12萬張總值超過4,000萬元商場電子購物禮券。



商場生意料升15%

新鴻基地產代理租務部副總經理許嘉雯表示，十一國慶假期及熊貓熱潮，商場設置熊貓裝置及全球最大樂高®️立體情景模型《清明上河圖》展覽，成功吸引跨區客流專程打卡。場內逾50間商戶推出超過100項國慶假期購物優惠、商場的「秋日購物賞」及Movie Town買1送1優惠，大大提升顧客消費意欲。連串推廣成功刺激商場在國慶假期人流及營業額升12%及15%，當中以特色餐飲食肆、親子服裝及玩具、生活百貨等商戶類別最為受惠。

新鴻基地產代理租務部副總經理許嘉雯。

優化場內租戶組合 首3季逾32間人氣店鋪進駐

除優化設施工程外，新城市廣場更不斷強化商戶組合，引入更多知名的過江龍餐廳食肆及零售品牌來港，務求為顧客帶來更多驚喜及一站式購物選擇，而今年首3季已經先後進駐了32間人氣店舖。

Bakehouse、添好運、Hollister即將進駐

許嘉雯稱，榮獲米芝蓮評級的港式點心專門店添好運將於今年第4季開幕。此外，城中人氣麵包Bakehouse亦會落戶於沙田，並將於明年首季進駐。

時裝服飾方面，美式服裝品牌 Abercrombie & Fitch新界區首間店舖，連同旗下另一品牌Hollister Co.將於今年第4季進駐商場。