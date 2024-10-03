半年短炒擎天半島賺120萬　Ken Sir呂宇健：未來半年樓價反彈兩成

人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健，在今年樓市撤辣後、3月中以1,400萬元買入九龍站擎天半島單位，據最新市場消息，呂宇健已經「成功短炒」，以1,520萬元沽出單位，持貨大約6個月，帳面升值120萬元或約8.6%。



消息指，上述成交單位為擎天半島6座中低層A室，實用面積689平方呎，兩房間隔，市傳以1,520萬元沽出，成交呎價約22,061元。

2023年3月買入價1400萬 升值120萬

翻查資料，呂宇健於今年3月份才以1,400萬元買入上述單位，是次持貨僅約半年，帳面升值約120萬元或約8.6%，接手新買家料為用家。目前該單位滙豐銀行網上估價為1,252萬元，而中銀則為1,466萬元，即成交價位於估價範圍之內。

呂宇健料未來兩季樓價反彈一、兩成

呂宇健回覆《香港01》確認上述短炒個案，對於樓市前景，他表示，目前樓市跌得太多，以上述擎天半島單位為例子，高峰期市值高達2,100萬元，不過早前估價卻跌到1,200萬元，跌幅多達逾四成。因此他估計未來一季至兩季，料樓價反彈一成至兩成。

不過長遠而言，呂宇健表示依然要睇息口走勢，若供樓負擔與租樓成本相若，料屆時樓價才會回穩。他又透露，上述短炒沽出的擎天半島單位，3月份買入後只作簡單裝修，期間沒有出租就賣出了。

呂宇健去年底1820萬沽擎天半島、帳蝕60萬

事實上，呂宇健近年不時買賣擎天半島單位，如他在2023年12月以1,820萬元沽擎天半島5座高層A室，實用面積632平方呎，屬兩房套間隔，於11月以約1,820萬元沽出，實用呎價28,797元。當時成交價較網上銀行估價高出最多近一成。不過持貨逾三年，轉手帳面輸60萬元，單位期內貶3.2%。