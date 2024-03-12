3個月前高估價沽擎天半島　呂宇健1400萬再入市　擬靠股息供樓

去年底高於估價近一成沽出九龍站擎天半島單位、人稱Ken Sir的物業投資者、新劏房大王呂宇健，在相隔不足3個月再次買入同屋苑單位。據市場消息透露，呂宇健最新以近1,400萬元買入擎天半島一伙兩房戶，成交呎價僅約2.03萬元，屬估價下限水平。而是次新買入單位的呎價水平，較去年底沽出的高層戶呎價約2.88萬元，低約29.5%，反映過去3個月「高賣低買」的部署。



市場消息指出，呂宇健最新買入的單位為擎天半島6座中低層A室，實用面積689平方呎，兩房間隔，市傳最新以1,399.8萬沽出，成交呎價約20,316元。據網上銀行估價，上述單位估價介乎1,380萬至1,511萬元。反映單位最新成交價貼近估價下限位置。

銀行估價介乎1380萬至1511萬

據了解，原業主早於2004年2月份以440萬元買入上述擎天半島單位，是次沽貨帳面升值約2.18倍。

3個月沽貨套現九球 再找機會「高賣低買」

呂宇健回覆《香港01》確認上述成交個案，他又解釋為何在短時間內重新再買同一屋苑。他指出，他在2020年斥資約1,880萬元買入買入擎天半島一個高層單位，當時估價約2,440萬元，惟近年樓價下跌，於2023年12月份，終以1,820萬元賣出，帳面蝕60萬元。不過計及期間收到的租金，扣減供樓本金，相關收入也有約60萬元，因此當時打算平手出貨，套現逾900萬元，再找機會「高賣低買」。

擬做7成按揭涉420萬 餘下五球收息作供樓還款

呂宇健又透露近月套現約900萬元的資金部署。他表示，最新再度買入同屋苑面積相近的中層戶型，計劃承造樓價7成按揭，即首期約30%涉及約420萬元。

至於剩下的約500萬元，將用作入市港股，選擇穩定性收股息賺息賺價，年回報目標12%。他預計，該筆投資所收取到的股息，已足夠新買入擎天半島單位往後的70%按揭供款連管理費。

相關文章：Ken Sir呂宇健1820萬蝕沽擎天半島 高估價近一成 帳面損手60萬

事實上，呂宇健近期才蝕沽擎天半島一個單位，不過成交價較當時估價高出最多近一成。相關成交個案為擎天半島5座高層A室，實用面積632平方呎，屬兩房套間隔，於2023年11月以約1,820萬元沽出，呎價28,797元。

該單位由呂宇健於2020年初以1,880萬元，向戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻買入，持貨至今逾三年，轉手帳面蝕讓60萬元，單位期內貶3.2%。