沙田第一城兩房420萬沽 業主9年前買入都要蝕5萬甩身
撰文：李明珠
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樓價下跌，部分上車屋苑單位跌穿早年買入價。沙田第一城一伙兩房單位新近以420萬元沽出，呎價13,815元。原業主於9年前買入單位，帳面輕微蝕讓5萬元離場，蝕幅不足2%。
美聯物業分行區域聯席董事黃錦瀚表示，該單位為沙田第一城48座中層D室，實用面積304平方呎，兩房間隔。原業主最初叫價440萬元放盤，最終於近日減價20萬元以420萬元沽出，折合呎價13,815元。
↓↓沙田第一城48座中層D室↓↓
持貨9年帳蝕5萬元離場
資料顯示，屋苑由9月至今暫錄4宗同類單位成交，成交價由385至416.8萬元不等，是次單位造價均略高於近期同類成交。
原業主於2015年12月以425萬元購入單位，持貨9年轉手，帳面仍需蝕讓5萬元，單位輕微貶值1.2%。
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