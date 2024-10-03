黃竹坑BLUE COAST II公佈樓書　提供558伙、最細兩房443呎

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II，今日（3日）上載售樓說明書，涉及558伙，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積443至1,267平方呎，當中兩房為主打，佔全部單位約50%。項目預計關鍵日期為2026年2月28日，樓花期約16.5個月。



項目設有2座大樓，分別為第3座及第5座，樓高40層。每座的第6樓均設有部分平台特色單位，而7樓至40樓則為標準樓層。每層共有9伙單位，設有3部升降機。

由第3座及第5座組成 設558伙

全盤提供558伙單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積443至1,267平方呎。戶型分佈方面，兩房設有279伙，實用面積443至509平方呎；三房設217伙，實用面積718至802平方呎；四房設62伙，實用面積1,181至1,267平方呎。當中有11伙為平台特色單位。

最細兩房則443平方呎、部分連平台

最細單位第3座6樓至40樓F室，實用面積443平方呎，屬兩房間隔。其中6樓F室屬連平台特色戶，設173平方呎平台。

至於，實用面積最大單位為第3座7至40樓A室，實用面積1,267平方呎，屬四房雙套儲物室連洗手間間隔。

2018年奪地 補地價129億、每呎8614元

長實早於2018年8月投得上述黃竹坑站港島南岸第3期，屬於整個黃竹坑站上蓋之中唯一擁有商場的部分，可建樓面達150萬平方呎，補地價金額高達129.71億元，每平方呎樓面補地價約8,614元，成為歷來最高補地價的鐵路項目。

長實執行董事趙國雄早於推出第3B期Blue Coast時透露，項目每平方呎成本價約2.8萬元。