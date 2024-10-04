BLUE COAST II下周開放示位予傳媒參觀 向隅客或設特別付款方式
撰文：黃祐樺
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長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II，今日（4日）公布最新部署。長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目最快下周初開放示範單位予傳媒參觀，亦研究為BLUE COAST入票人士或向隅客提供特別的付款方式以及分組次序。
郭子威：股票市場僅反映短線 對物業市場有信心
另外，長江實業營業部首席經理郭子威表示，由於項目屬商場上蓋項目，料入伙後呎租可近100元。同時他亦樂見目前新盤市場百花齊放，雖然近期股票大升，但由於股票市場僅反映短線狀態，料投資者獲利後仍需找尋找穩健投資，對香港物業市場有信心。
料入伙後平均呎租可達70至80元
另配合銷售，項目亦夥中原開設專門店，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日股票市場造好，不少投資者「套股換樓」。
中原地產西半山首席營業董事李巍表示，區內新入伙屋苑呎租約60至70元。預計項目入伙後平均呎租可達70至80元，租賃回報高見5厘。
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